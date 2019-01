Sem Thiago Neves, Grêmio não vê opções e adia busca por novo meia

12

2019-01-08

Atleta renovou contrato com o Cruzeiro até o final de 2020 BRUNO HADADD/CRUZEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

A renovação de Thiago Neves com o Cruzeiro fez mais do que simplesmente frustrar os planos do Grêmio. Sem conseguir o camisa 30, o clube gaúcho cogita suspender a busca por um meia para o início da temporada.

A ideia, neste momento, é aguardar novas movimentações do mercado da bola e ao mesmo tempo observar opções internas para a função. Aos 33 anos, Thiago Neves renovou até o final de 2020 com o Cruzeiro.

O Grêmio havia tentado novo acordo com o clube mineiro nos últimos dias, mas não conseguiu avançar. Em Porto Alegre, a diretoria gremista entende que a novela envolvendo Arrascaeta e Flamengo também atrapalhou.

O uruguaio não está na pré-temporada do Cruzeiro e gerou imbróglio entre os clubes. A alta cúpula celeste entende que houve aliciamento ao jogador e fez notificação extrajudicial aos dirigentes cariocas.

A decisão de não correr atrás de outro nome, pelo menos por agora, faz sentido na Arena. Thiago Neves havia sido pedido por Renato Portaluppi em novembro, um dia após renovação com o Grêmio. O nome era um consenso pela qualidade técnica, visto como reforço capaz de decidir tão logo fosse contratado.

O departamento de futebol do Grêmio, neste momento, não enxerga nenhuma outra opção semelhante no mercado. Seja pela condição de negócio ou também pelas características desejadas. O plano com Thiago Neves era ter um articulador agudo, capaz de fazer gols.

"Agora vamos olhar o que temos à disposição no grupo", contou um dirigente gremista.

Até mesmo Walter Montoya, emprestado pelo Cruz Azul (MEX), é citado como alternativa. O argentino teve relatório analisado pelo Grêmio e existe a ideia de que ele possa atuar centralizado -além da função exercida no Rosario Central de 2016.

Além dele, Luan, Thonny Anderson e Jean Pyerre também podem desempenhar o papel de armador. Thaciano é outra alternativa no atual elenco.

Os dirigentes não descartam, porém, a chance de voltar à carga por um meia ainda no primeiro semestre. Com novas movimentações no mercado, a ideia é que oportunidades surgirão.

O Grêmio estreia em 2019 no dia 20 de janeiro, contra o Novo Hamburgo, fora de casa. O time principal, no entanto, só deve atuar em fevereiro. Até lá, a chamada equipe de transição será usada no Campeonato Gaúcho.

Até aqui, o clube tricolor anunciou três reforços: Julio Cesar, goleiro ex-Fluminense, Rômulo, volante emprestado pelo Flamengo, e Walter Montoya.

Felipe Vizeu, atacante ex-Flamengo e atualmente na Udinese (ITA), está acertado e deve ser confirmado nos próximos dias. Emmanuel Mas, lateral-esquerdo do Boca Juniors, depende de liberação dos argentinos.