2019-01-07 14:17:00

Rômulo se apresenta no Grêmio e sonha em 'dar a volta por cima' na carreira

Jogador disse que espera atuar como primeiro volante no time LUCAS UEBEL/GRÊMIO/DIVULGAÇÃO/JC

O volante Rômulo se apresentou oficialmente nesta segunda-feira no Grêmio. O jogador, de 28 anos, que foi contratado junto ao Flamengo, disse que espera "dar a volta por cima" na equipe gaúcha e recuperar o futebol que o levou para a seleção brasileira.

"É importante chegar em uma equipe tão vitoriosa como o Grêmio e com um ambiente tão bom. A confiança e a responsabilidade aumentam", disse o jogador, que treina com o resto do time em Porto Alegre desde a semana passada.

Rômulo revelou que teve uma conversa rápida com o técnico Renato Portaluppi na última sexta-feira, mas espera atuar como primeiro volante. "A gente não desaprende de jogar. Acho que o importante é ter confiança para atuar e espero repetir as boas atuações aqui no Grêmio".

O jogador foi formado no Porto, de Pernambuco, obteve destaque nacional defendendo o Vasco e se transferiu em 2012 para o Spartak Moscou, da Rússia. Esteve nas temporadas de 2017 e 2018 no Flamengo. Entre 2011 e 2014 foi convocado oito vezes para a seleção brasileira.