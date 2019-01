Renato Portaluppi passa bem após cirurgia de 4 horas e lembra gol do Mundial

12

Folhapress

Após uma cirurgia de mais de quatro horas na manhã deste sábado (5), em Porto Alegre, o treinador do Grêmio Renato Portaluppi está em recuperação e passa bem.

"O Renato tinha uma arritmia do coração, não era algo que causava risco imediato de vida, absolutamente. Está trabalhando e correndo normal. Mas poderia causar problemas no futuro, alguns riscos. Se fez uma cauterização e foi absolutamente tranquilo, resultado muito bom. Pretendíamos fazer o isolamento de quatro veias de uma parte do coração e o objetivo foi atingido. Está acordado, conversando, brincando, e a declaração que gostaríamos de fazer é que o resultado foi bom, Renato está bem. É um procedimento complexo", disse o médico Leandro Zimerman, que realizou a cirurgia.

Em seguida ao procedimento, Renato Portaluppi mostrou o tradicional comportamento brincalhão ao lembrar o gol do Mundial de 1983 pelo Grêmio.

"Falamos: mexe o pé direito, mexe o pé esquerdo, na recuperação após a cirurgia. Quando chegou no esquerdo ele falou: "este foi o do gol de Tóquio", contou o médico do Grêmio, Paulo Rabaldo, lembrando o feito contra o Hamburgo, da Alemanha, que definiu a maior conquistada história do clube.

Estiveram na coletiva o Dr. Leandro Zimerman, cardiologista que realizou a cirurgia, Dr. Paulo Rabaldo, médico do Grêmio, e Evandro Moraes, superintendente administrativo do hospital Moinhos de Vento.

"Ele passará 24 horas na UTI, depois passa mais 24 horas no quarto. E dentro da rotina em seguida terá alta para casa. O procedimento transcorreu bem, o Renato está bem e dentro disso teremos um procedimento padrão", disse o médico.

Renato poderá manter a conduta padrão, mas estará vetado do 'recreativo' dos jogadores, do qual ele sempre participa.

"Em uma semana estará se sentindo normal. Como regra, por três meses se usa um anticoagulante. Nestes três meses terá cuidado com choques mais fortes", disse o Dr. Zimerman. "Existe uma relação entre estresse e arritmia. Inclusive esta (que Renato teve). Aumenta com estresse. Pessoas mais estressadas têm mais chance de ter. Eu não diria que ele precisa mudar a maneira de ser. Não é algo com risco de vida, não quer dizer que vá acontecer. Mas pode se usar remédios, se fazer de novo. Só recomendamos o mínimo de estresse", argumentou. "Renato poderá ser o mesmo, absolutamente o mesmo", comentou o médico.

Segundo ele, não é um problema que acarrete isolamento do futebol. Ele poderá continuar com suas atividades e em caso de volta dos problemas, poderá ter um novo tratamento. O prazo para isso é de aproximadamente duas semanas. Até lá, Alexandre Mendes comandará os treinos. O Grêmio será representado pelo time de transição (Sub-23) nos quatro primeiros jogos do Gauchão, que começa dia 20 de janeiro no duelo com Novo Hamburgo.

Ainda segundo os médicos, há chance de recorrência. Porém, o resultado do procedimento foi definido como totalmente satisfatório.