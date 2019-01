Grêmio goleia São Raimundo na abertura do Grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

12

O Grêmio arrancou na 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com ampla goleada. O Tricolor aplicou 7 a 0 no São Raimundo, na noite desta quinta-feira, na Arena Barueri, pela primeira rodada do Grupo 21. Os gols foram anotados por Da Silva, Léo Chú (2), Petterson, Renan, Kazu e Sávio. O elenco gaúcho volta a jogar no domingo (6), às 19h, contra o Lagarto.