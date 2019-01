Clube árabe encerra empréstimo e Valdívia retorna ao Colorado

12

2019-01-02

O Beira-Rio deve receber um retorno, até certo ponto, inesperado nesse começo de temporada. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, confirmou na segunda-feira a devolução de Valdívia ao Inter, após encerrar de forma unilateral o contrato com o meia. O empréstimo, com valores em torno dos R$ 11 milhões, ia até a metade de 2019, mas o atleta ficou rapidamente sem espaço no clube árabe. Ele disputou apenas oito partidas, marcando um gol.

Valdívia tem contrato com o Colorado até o final de 2020, mas dificilmente será utilizado durante a temporada deste ano. O clube gaúcho hesitava em aceitar a devolução do atleta, e a tendência é de que o meia de 24 anos seja emprestado a algum outro clube. Não está definido sequer se Valdívia estará em Porto Alegre na reapresentação do elenco, marcada para amanhã. Ainda assim, a situação pode ter efeitos positivos, já que o Colorado estaria interessado no volante Jonas, ex-Flamengo e hoje no Al-Ittihad, e pode usar o rompimento com Valdívia para sensibilizar os árabes em uma negociação.

Enquanto isso, o Inter tenta confirmar a volta de Rafael Sóbis. Bicampeão da Libertadores com a camisa vermelha, o atacante de 33 anos deve romper contrato com o Cruzeiro, ficando, assim, livre para negociar seu retorno. Ceará, Fortaleza e Goiás já manifestaram interesse em Sóbis, mas os representantes do jogador já deixaram claro que vão conversar com o clube gaúcho antes de avançar em qualquer outra negociação.

Além das idas e vindas no mercado de jogadores, o Inter recebeu um fôlego em suas finanças na segunda-feira. O site do clube informou que o investidor Delcir Sonda fez uma doação de R$ 25 milhões ao Colorado. O montante, na verdade, refere-se ao perdão de dívidas contraídas pela instituição junto ao investidor, e foi descrita por Sonda como uma forma de "contribuir" para que o futuro do Inter "siga grandioso".

O clube divulgou ontem a programação do início de pré-temporada. A reapresentação ocorre na tarde de amanhã, e estão programados trabalhos em dois turnos na sexta-feira e no sábado, além de atividades na manhã de domingo. Todo o trabalho de preparação será feito no CT do Parque Gigante, e um período de concentração em um hotel de Porto Alegre não está descartado.