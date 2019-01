Direção tricolor ainda quer Éverson para reforçar o gol

12

Os gremistas iniciam o ano de 2019 com as incertezas em uma posição fundamental do time: o gol. Nome preferencial para reforçar o setor, que deve ficar enfraquecido a partir da saída do ídolo Marcelo Grohe, o goleiro Éverson assinou, no apagar das luzes de 2018, sua renovação de contrato com o Ceará, até 2021. Porém, o acerto não inviabiliza uma eventual negociação do arqueiro de 28 anos com o Tricolor.

A multa rescisória de Éverson está definida em torno dos R$ 6 milhões - valor que o Grêmio, desde o início, não se dispõe a pagar. Assim, a perspectiva passa a ser um acordo de empréstimos, que pode envolver a ida do atacante Marinho para o Castelão. Há também a possibilidade de o time gaúcho adquirir parte dos direitos federativos do atleta.

Nesse cenário, a renovação pode até ajudar os gaúchos, na medida em que dá ao Ceará a certeza de não sair perdendo em um eventual negócio. Em 2018, Éverson foi um dos destaques do Vozão, atuando em 65 jogos e até marcando um gol, contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Outro nome que está no radar é Gatito Fernández, do Botafogo. O clube carioca, porém, mostra-se reticente em abrir negociações.

Nas redes sociais, o presidente Romildo Bolzan Júnior procurou tranquilizar o torcedor. "Sabíamos que, com o tempo, haveria uma transição. É impossível manter um elenco em alto nível o tempo inteiro. Mas o Grêmio é um time estruturado financeiramente e vamos disputar todos os campeonatos", assegurou.

No decorrer da semana, o Tricolor tenta confirmar os primeiros reforços - no momento, os nomes mais próximos são o atacante Felipe Vizeu, que está na Udinese, da Itália, e o volante Rômulo, do Flamengo. Negócios em torno de Emmanuel Mas, que pertence aos argentinos do Boca Juniors, e de Thiago Neves, do Cruzeiro, também estão em andamento.

O volante Cícero, antes dado como saída certa, ainda pode permanecer na Arena. A direção deve reunir-se durante a semana para ouvir uma resposta sobre a proposta de renovação, entregue aos representantes do atleta na primeira metade de dezembro.

A reapresentação do grupo principal está marcada para amanhã. O primeiro jogo oficial do ano será contra o Novo Hamburgo, dia 20, pelo Campeonato Gaúcho, mas o compromisso será assumido pela equipe de transição, que seguiu trabalhando em dezembro. O time alternativo ainda fará dois amistosos, contra o Avenida, dia 5 de janeiro, e o São José, dia 12.