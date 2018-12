Livre no mercado, Sóbis pode voltar ao Beira-Rio

12

663323

2018-12-28 01:00:00

Não é de hoje que o Inter aposta em repatriar jogadores formados no clube. E como ocorre em todo fim de temporada, começam a surgir possíveis nomes para atuar no Colorado. Depois de Luiz Adriano, atacante do Spartak Moscow, ser sondado, agora é a vez de Rafael Sóbis. Campeão da Libertadores de 2006 e 2010 pelo time gaúcho, o jogador está rescindindo seu contrato com o Cruzeiro e fica livre no mercado.

A diretoria colorada aguarda o término do vínculo para efetuar uma proposta. Aos 33 anos, Sóbis decidiu sair da Toca da Raposa por não ser muito aproveitado pelo técnico Mano Menezes. Neste ano, o atacante disputou 38 jogos e marcou sete gols. Desde que chegou em Minas Gerais, em 2016, foram 116 partidas e 25 gols marcados.

Além do Colorado, Corinthians, Ceará e Goiás estão de olho nos próximos passos de Sóbis. Em conversa com amigos, o atacante disse que deseja ir para um clube com condições de brigar por títulos. O empresário Jorge Machado contou que a melhor proposta foi dos cearenses. Entretanto, caso o Inter faça uma proposta, a preferência é do time formador.

Pensando em manter jogadores que deram certo neste ano, a direção fez proposta por Fabiano, lateral-direito emprestado pelo Palmeiras. De acordo com a diretoria do Verdão, o valor oferecido pelo Colorado foi muito abaixo do desejado. Além disso, o jogador se encaixa no perfil desejado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Precisando de uma reposição, o clube vai ao mercado. Outra aposta é que Zeca, com uma boa pré-temporada, possa render aquilo que a comissão técnica espera dele.

Único atacante à disposição do técnico Odair Hellmann, o uruguaio Jonatan Álvez, emprestado pelos colombianos do Junior Barranquilla, recebeu uma sondagem do Barcelona de Guayaquil. No entanto, tanto o atleta, como o clube da Colômbia rechaçaram a proposta e o jogador permanecerá em Porto Alegre. Sem Leandro Damião, Álvez tem chance de começar como titular, mas a diretoria segue no mercado atrás de mais peças.