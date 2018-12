Tricolor oficializa proposta pelo argentino Emmanuel Mas

12

663122

2018-12-27 01:00:00

O Grêmio está perto de anunciar um novo reforço. Depois de ser oferecido por um empresário, as negociações avançaram e o lateral-esquerdo Emmanuel Mas pode vestir a camisa tricolor em 2019. Segundo o jornalista Cesar Merlo, da emissora Tyc Sports, o clube gaúcho oficializou uma proposta ao Boca Juniors, que tem interesse no negócio. O jogador, que fará 30 anos em janeiro, viria por empréstimo, com direito de compra ao fim do próximo ano.

Emmanuel Mas é um desejo antigo da diretoria gremista. Em 2016, o clube foi atrás do atleta, que tem passagens pela seleção argentina. Nesta época, quem parou na Arena foi o zagueiro Walter Kannemann. Ambos foram campeões sul-americanos pelo San Lorenzo, em 2014. Ano passado, o lateral foi vendido ao Trabzonspor, da Turquia, mas não se adaptou e foi repatriado pelo Boca. Mas chega para brigar pela titularidade na equipe de Renato Portaluppi, que já conta com Bruno Cortez e Juninho Capixaba. Já Marcelo Oliveira será utilizado como zagueiro a partir de 2019.

O Tricolor segue forte no mercado argentino. O atacante Nicolás Blandi, de 29 anos, está no radar gremista. O jogador tem mais um ano e meio de contrato com o San Lorenzo, mas deseja sair. Blandi já foi sondado no ano passado. O Grêmio não está sozinho na briga pelo centroavante. Outros clubes estão interessados em contar com o artilheiro. Na temporada 2017/2018, ele marcou 11 gols em 29 partidas disputadas.

Um pouco mais distante e também nos planos tricolores está o atacante Mauro Boselli, do León, do México. Neste caso, o Grêmio enfrenta a concorrência do Corinthians. Revelado pelo Boca, o jogador de 33 anos tem passagens por Estudiantes, Genoa (Itália) e Wigan (Inglaterra). Na temporada 2017/2018, ele marcou 29 gols em 41 jogos.