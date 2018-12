Direção colorada teria oferecido dois anos de contrato a Elias

12

662884

2018-12-26 01:00:00

Discreto no mercado de contratações, a direção do Inter parece estar focada em contar com o volante Elias para a próxima temporada. Ainda sem saber se Rodrigo Dourado poderá ser negociado nesta janela de transferências para o futebol Europeu, o escolhido para a posição é Elias, do Atlético-MG. O jogador de 33 anos não teve um bom ano em Belo Horizonte. Ele perdeu a vaga entre os titulares para o jovem Gustavo Blanco e só acabou o ano jogando graças a uma lesão do atleta revelado pelo Galo.

De acordo com o repórter Leo Gomide, da Rádio Inconfidência, da capital mineira, o Inter ofereceu dois anos de contrato para Elias. Já o Atlético ainda não sinalizou se pretende prorrogar o vínculo do volante, que termina em 31 de janeiro de 2020. O jogador concedeu entrevista dizendo que gostaria de permanecer no Galo, já que sabe que está em dívida com o clube e pode render ainda mais.

Em um primeiro momento, a diretoria atleticana teria sinalizado com uma troca para liberar Elias ao Colorado, pedindo nomes como Zeca ou William Pottker no negócio. Como as conversar não avançaram nesse sentido, nada foi fechado. Já o zagueiro Réver, que ainda tem os direitos vínculos ao Inter, voltará para a Cidade do Galo, mas não terá a mínima vinculação com o interesse em Elias. Inclusiva, o clube gaúcho receberá um valor para que o defensor fique livre.

Enquanto isso, a direção segue emprestando e dispensando atletas que não estão nos planos do técnico Odair Hellmann para 2019. No total, são dez nomes que irão atuar em outros clubes no próximo ano. Até o momento, foram encaminhas as saídas dos zagueiros Léo Ortiz (RB Brasil), Réver (Atlético-MG), Eduardo (Paraná), do lateral-direito Cláudio Winck (Vasco), do volante Valdemir (ABC-RN), dos meias Andrigo (Vitória), Gustavo Ferrareis (Botafogo), Mossoró (Novo Hamburgo) e dos atacantes Alisson Farias (Sport) e Brenner (Goiás).