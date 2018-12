Tricolor pode lucrar com venda de Douglas Costa

12

2018-12-26

Enquanto a direção trabalha discretamente em busca de reforços para a próxima temporada, uma transação envolvendo grandes quantias pode acabar respingando nos cofres gremistas. O Manchester United, treinado por Ole Gunnar Solskjaer, está focado na contratação de Douglas Costa. Atualmente na Juventus, da Itália, o atacante pode ser negociado por € 60 milhões (R$ 267 milhões).

Os italianos ainda tentam envolver Paul Pogba na transação. Caso a negociação se aproxime desta quantia, o Tricolor, por ser formador do atleta, lucraria mais de R$ 7 milhões devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa. A informação do interesse dos Reds em Douglas Costa foi publicada no jornal espanhol AS. A janela europeia abre no dia 1 de janeiro.

A saída do atacante brasileiro para o futebol inglês não é nada improvável, já que ele está na reserva. Caso o Grêmio lucre com a transferência, não seria a primeira vez que Douglas Costa renderia cifras consideráveis. Em 2017, quando foi comprado pela Juventus junto ao Bayern de Munique, cerca R$ 4,7 milhões foram depositados no cofre gremista.

Enquanto isso, o mercado da bola segue lento pelos lados da Arena. O meia Cícero, considerado por muitos, fora dos planos para a próxima temporada, pode seguir por, pelo menos, três meses mais à disposição do técnico Renato Portaluppi. Devido a uma cláusula contratual, o jogador teria direito a um valor sobre um percentual de partidas em que atuou neste ano.

Com o vínculo terminando no próximo dia 31, Cícero ampliaria o contrato em mais três meses já que participou em 60% dos jogos desta temporada. O Tricolor fechou o ano com 73 partidas disputadas, destas o meia atuou em 46 (63%). A direção busca uma renovação do contrato, mas o jogador não concordou com os valores e o período de duração do vínculo oferecidos.

Já o volante Rômulo deve ser anunciado nos próximos dias. Sem espaço no Flamengo, o jogador de 28 anos pode atuar em 2019 pelo Tricolor. Além dele, outros nomes seguem sendo especulados. O último é o lateral-direito Emmanuel Mas. Oferecido por empresários, o Boca Juniors estaria disposto a liberar o jogador. A tendência é de que o departamento de futebol anuncie, em breve, um pacote de novidades.