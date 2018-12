Rockets bate o Spurs e assume a liderança de divisão na NBA

12

662765

2018-12-23 19:24:09

Folhapress

O Houston Rockets venceu o San Antonio Spurs por 108 a 101, na noite deste sábado (22), e assumiu a liderança da Divisão Sudoeste da Conferência da NBA.

O jogador James Harden foi o destaque do clássico do estado do Texas com um duplo-duplo de 29 pontos e dez assistências. Com apenas dois pontos, o brasileiro Nenê Hilário marcou dois pontos ao converter dois de quatro lances livres.

A sexta vitória nos últimos dez jogos levou os Rockets à liderança da Divisão Sudoeste com marca de 17-15 e deixou os Spurs no segundo lugar com 18-16.

Pelo Spurs, o melhor jogador em quadra ficou pelas mãos de DeMar DeRozam com 28 pontos.

O Philadelphia Sixers venceu o Toronto Raptors por 126 a 101 e se aproxima do adversário na tabela da Divisão do Atlântico.

O Miami Heat bateu, por 94 a 87, o Milwaukee Bucks e somou sua quarta vitória consecutiva na competição.

O Washington Wizards venceu o Phoenix Suns pelo placar de 149 a 146.

Já o Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 132 a 111.