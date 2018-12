André Zanotta não segue no Tricolor na próxima temporada

12

662314

2018-12-20 01:00:00

A especulação de que o executivo de futebol, André Zanotta, não seguiria no Grêmio se confirmou, ontem. O profissional recebeu uma proposta de outro clube e informou ao presidente Romildo Bolzan Júnior sobre a sua saída. Em um primeiro momento, o dirigente pediu uma licença ao mandatário gremista para resolver problemas pessoais em São Paulo, onde sua família reside. Agora, anunciou o desligamento.

O destino de Zanotta não foi revelado. Ele chegou a Porto Alegre no 2017, com a missão de aproximar o futebol profissional das categorias de base. Com participações efetivas em contratações e renovações, Zanotta se manteve no cargo mesmo com a mudança no departamento de futebol. O CEO do clube, Carlos Amodeo pode ser o substituto, entretanto, o perfil mais técnico pode fazer com que a direção vá ao mercado em busca de um novo executivo.

Enquanto isso, o Tricolor segue no mercado em busca de reforços. O nome de Marquinhos Gabriel voltou a ser especulado na Arena. Entre o meia e o Grêmio já estaria tudo encaminhado. O entrave passa a ser o Al-Nasr, já que o vínculo do atleta pertence à equipe dos Emirados Árabes Unidos. O empréstimo com o Timão vai até agosto de 2019, e o Al-Nasr gostaria do retorno do jogador, que é gaúcho, de Selbach. A única exigência dos paulistas é de que os salários de Marquinhos sejam pagos integralmente pelo Tricolor.