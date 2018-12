Ainda sem anunciar reforços, Colorado corre atrás de Elias

12

662309

2018-12-20 01:00:00

A qualificação dos adversários na fase de grupos da Libertadores faz com que a direção do Inter vá em busca de reforços para o técnico Odair Hellmann. Já pensando na possível negociação do volante Rodrigo Dourado, o Colorado pode aproveitar a ida do zagueiro Réver para o Atlético-MG para contratar do volante Elias.

O contrato de Réver com o Flamengo se encerra no próximo dia 31. Ainda com os direitos federativos ligados ao Inter, o defensor está acertado para defender o Galo a partir da próxima temporada. Para facilitar essa transação, Elias, que tem contrato até o início de 2020, poderia vir para Porto Alegre com um contrato mais longo.

Especula-se que o Atlético teria pedido alguns nomes para ceder Elias, entre eles, Zeca e William Pottker. A direção colorada não deve liberar o lateral-esquerdo. No entanto, o atacante é tratado como moeda de troca e respirar novos ares seria bom para ambas as partes.

Outras negociações estão bem encaminhadas. De acordo com o empresário Jorge Machado, o meia Andrigo está muito próximo de ser emprestado para o Vitória, o que facilitaria a vinda do atacante Neílton para jogar no Beira-Rio, ano que vem. Outro atleta colorado que pode parar em Salvador é o zagueiro Thales. Pouco aproveitado em 2018, o departamento de futebol busca uma equipe para o jogador ter mais espaço.