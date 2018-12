Assembleia Legislativa aprova volta do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios gaúchos

12

662118

2018-12-19 08:53:00

A Assembleia Legislativa gaúcha aprovou, nessa terça-feira (18), a liberação de consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do Rio Grande do Sul. O projeto do deputado Gilmar Sossella (PDT) foi aprovado por 25 votos a 13 e segue para sanção do governo.

A alteração na lei permite a comercialização de bebidas até o intervalo dos jogos e ao término das partidas. Sossella citou o caso da Copa do Mundo, quando foi dada uma exceção para o consumo nos estádios, e o retorno financeiro que a comercialização pode render aos clubes.

A venda e o consumo de bebidas alcoólicas está proibida nos estádios e nos ginásios de esporte do Estado desde abril de 2008. A proibição foi motivada para diminuir a violência durante os jogos de futebol.