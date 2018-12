Brasil de Pelotas, Juventude, São José e Ypiranga conhecem adversários na Copa do Brasil

A CBF realizou nesta quinta-feira o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Em cerimônia realizada em sua sede, no Rio de Janeiro, a entidade definiu os 40 duelos que abrem a competição, com destaque para o Corinthians, que vai encarar o Ferroviário, do Ceará.

Tricampeão do torneio, o time paulista foi vice neste ano ao cair para o Cruzeiro na decisão. E no primeiro desafio de 2019, não deverá ter facilidade. Afinal, terá que ir até Fortaleza para encarar o Ferroviário, embalado pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano.

Outro gigante paulista que viajará para longe para disputar a primeira fase da Copa do Brasil será o Santos. Campeão do torneio em 2010, o time alvinegro terá pela frente o Altos, no Piauí.

Os grandes clubes cariocas também terão todos adversários nordestinos. Campeão em 2011, o Vasco vai encarar o Juazeirense, na Bahia. O Fluminense, vencedor em 2007, terá pela frente o River, do Piauí, enquanto que o Botafogo encara o Campinense, na Paraíba.

Além dos cinco já citados, os outros cinco clubes com melhor colocação no ranking da CBF, colocados no primeiro grupo do sorteio, Sport, Vitória, Bahia, Ponte Preta e Chapecoense vão encarar, respectivamente, Tombense-MG, Moto-Club-MA, Rio Branco-AC, Aparecidense-GO e São José-RS, respectivamente.

Para o sorteio, a CBF optou por dividir as 80 equipes em oito grupos com 10 times em cada um. Os 10 clubes mais bem ranqueados fizeram parte do Grupo A, os 10 seguintes integrarão o Grupo B e assim sucessivamente até se formar o Grupo H, para evitar que equipes de força parecida se enfrentem logo neste primeiro estágio.

O sorteio definiu também o chaveamento até a terceira fase da competição, na qual restarão 20 clubes. Destes, sobrarão 10 para o quarto estágio, quando haverá um novo sorteio. Vale lembrar que 11 equipes entrarão somente nas oitavas de final do torneio

Atual bicampeão do torneio, o Cruzeiro entra apenas nas oitavas de final, assim como todos os participantes do País na Copa Libertadores - Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético-MG e Atlético-PR -, o Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste, o Paysandu, campeão da Copa Verde, e o Fortaleza, vencedor da Série B.

Vale lembrar que, desde o ano passado, a Copa do Brasil ganhou um atrativo extra aos clubes participantes, graças a um aumento significativo da premiação. O campeão do torneio arrecada R$ 50 milhões, enquanto que o segundo colocado recebe R$ 30 milhões.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

Ferroviário-CE x Corinthians-SP

Avenida-RS x Guarani-SP

Central-PE x Ceará-CE

Foz do Iguaçu-PR x Boa-MG

Aparecidense-GO x Ponte Preta-SP

Bragantino-PA x ASA-AL

URT-MG x Coritiba-PR

Manaus-AM x Vila Nova-GO

Campinense-PB x Botafogo-RJ

Ypiranga-AP x Cuiabá-MT

São Raimundo-RR x América-MG

Palmas-TO x Juventude

Moto Club-MA x Vitória-BA

Galvez-AC x ABC-RN

Sinop-MT x Santa Cruz-PE

Imperatriz-MA x Náutico-PE

River-PI x Fluminense-RJ

Votuporanguense-SP x Ypiranga

Boavista-RJ x Figueirense-SC

Corumbaense-MT x Luverdense-MT

Rio Branco-AC x Bahia-BA

Santa Cruz-RN x Tupi-MG

Sergipe-SE x Goiás-GO

Brasiliense-DF x CRB-AL

Altos-PI x Santos-SP

Sobradinho-DF x América-RN

Brusque-SC x Atlético-GO

Atlético-CE x Joinville-SC

São José x Chapecoense-SC

Mixto-MT x CSA-AL

São Raimundo-PA x Criciúma-SC

Fast Clube-AM x Oeste-SP

Tombense-MG x Sport-PE

Operário-MS x Botafogo-PB

Itabaiana-SE x Paraná-PR

Americano-RJ x Londrina-PR

Juazeirense-BA x Vasco-RJ

Serra-ES x Remo-PA

Real Desportivo-RO x Avaí-SC

Tubarão-SC x Brasil-RS