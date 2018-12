COB vai lançar Hall da Fama e confirma primeiros homenageados

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, nesta quinta-feira, que vai lançar, durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, na semana que vem, o seu Hall da Fama. A entidade também confirmou os nomes dos primeiros integrantes que deixarão as suas marcas eternizadas no local, a partir das 18h30min da próxima terça-feira, data da premiação.

Os homenageados serão Torben Grael (vela), dono de cinco medalhas olímpicas; a dupla Sandra Pires e Jackie Silva (vôlei de praia), primeiras mulheres brasileiras a ganharem ouro na história dos Jogos; e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo), único brasileiro a receber a medalha Pierre de Coubertin, maior honraria do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Por meio de nota oficial, o COB também revelou os critérios estabelecidos para ingressar no Hall da Fama da entidade, cujo Comitê Executivo indicará, anualmente, os escolhidos para esta honraria. "O atleta deve ter, no mínimo, cinco anos de aposentadoria e ter participações relevantes em Jogos Pan-Americanos ou Olímpicos; os técnicos devem ter, no mínimo, 10 anos atuando no alto rendimento e ter contribuído para participações relevantes em Jogos Pan-Americanos ou Olímpicos; entre outros itens."

"Fico muito feliz por dar mais um passo para a valorização dos ídolos do esporte olímpico brasileiro com a criação do Hall da Fama do COB. Valorizar a memória é investir em novas conquistas", disse o presidente do COB, Paulo Wanderley, ao comentar a iniciativa. Ao anunciar a inauguração do seu Hall da Fama, o COB revelou que será fixado um mural no Parque Aquático Maria Lenk, no qual os moldes das mãos ou pés dos homenageados ficarão disponíveis à visitação do público.