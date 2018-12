Neymar marca, PSG goleia na Sérvia e passa em 1º; Liverpool bate Napoli e avança

A última rodada do Grupo C da Liga dos Campeões correspondeu à emoção que prometia. Na chave mais equilibrada da competição, a definição ficou para esta terça-feira, e quem se deu bem foi o Paris Saint-Germain e o Liverpool, que bateram Estrela Vermelha e Napoli, respectivamente, e garantiram vaga nas oitavas de final.

A liderança da chave ficou com o Paris Saint-Germain, que foi a 11 pontos com a goleada por 4 a 1 na Sérvia. A suada vitória por 1 a 0 no Anfield Road levou o Liverpool a nove pontos, mesmo número do Napoli, mas com vantagem no número de gols marcados. A lanterna ficou com o Estrela Vermelha, que parou nos quatro pontos com a derrota em casa.

Quem tinha a tarefa teoricamente mais fácil era o Paris Saint-Germain. Bastava uma vitória sobre o adversário mais frágil do grupo para uma das vagas ser francesa. Para evitar qualquer zebra, o time parisiense foi para cima e abriu o placar logo aos nove minutos. Mbappé fez grande jogada pela esquerda, passou por dois marcadores e deixou Cavani sem goleiro para marcar.

Apesar do ímpeto ofensivo, o PSG via um Neymar apagado, o que mudou aos 30 minutos, quando ele invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, parando no goleiro. Nove minutos mais tarde, porém, o brasileiro marcou um golaço. Novamente pela esquerda, ele foi acionado por Mbappé, deixou dois marcadores para trás e o goleiro no chão antes de finalizar.

Estava fácil, e Mbappé perderia chance incrível de ampliar no primeiro tempo. Na volta do intervalo, porém, o Estrela Vermelha acordou, passou a pressionar e diminuiu aos 10 minutos. Após cruzamento da esquerda, Thiago Silva não conseguiu afastar e Gobeljic pegou de primeira.

A vaga, que parecia definida, ficou em risco, até porque os donos da casa se mandaram ao ataque e seguiram pressionando. A tranquilidade só voltou aos 28 minutos, novamente graças a um brasileiro. Di María cobrou falta pela esquerda, Marquinhos subiu bem e tranquilizou o time francês. Ainda houve tempo para Mbappé selar a goleada nos acréscimos, após assistência de Neymar.

LIVERPOOL VENCE - Se o PSG chegou a sofrer, Liverpool e Napoli fizeram um jogo ainda mais nervoso no Anfield Road. O time inglês foi melhor na maior parte do confronto e começou encurralando o Napoli, que não conseguia sair do campo de defesa Salah, logo no início, desperdiçou grande chance.

Apesar de dominar, o Liverpool tinha dificuldade de infiltrar na defesa italiana. Até que, de tanto tentar, Salah foi recompensado. Aos 33 minutos, o egípcio recebeu ótimo passe de Milner, girou para cima da marcação e finalizou cruzado, mesmo com pouco ângulo. Ainda contou com a ajuda de Ospina, que não foi bem no lance.

O gol não mudou o panorama da partida, e o Liverpool conseguiu manter a superioridade. Na etapa final, começou a acumular chances desperdiçadas. Logo aos cinco, Firmino deixou Salah sozinho, mas o egípcio jogou rente à trave. Milner foi outro que perdeu ótimo momento pouco depois.

Quando o Napoli finalmente se lançou ao ataque em busca do gol salvador, o Liverpool teve ainda mais espaço para pressionar. Aos 28, Ospina se redimiu do lance do gol e salvou em duas tentativas de Salah. Três minutos depois, foi melhor ainda para defender o chute à queima-roupa de Mané.

Apesar da superioridade inglesa, o Napoli teve duas chances claríssimas para empatar. Aos 33, Insgine cruzou rasteiro para a área, a bola passou por todo mundo e encontrou Callejón, que, sozinho na pequena área, isolou. Nos acréscimos, Alisson ainda fez um "milagre" em finalização de Milik, para levar à loucura a fanática torcida inglesa e garantir a vaga.