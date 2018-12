Saída de Thiago Neves é tratada como especulação pelo Cruzeiro

Meia tem contrato com o clube mineiro até o final do ano que vem /BRUNO HADADD/CRUZEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

Mesmo que entre Grêmio e Thiago Neves esteja tudo acertado, o Cruzeiro afirma que o meia segue em Belo Horizonte até o fim de 2019. Em um primeiro momento, a novela envolvendo a transferência do atleta para Porto Alegre parecia com um final próximo. Entretanto, o presidente da Raposa, Wagner Pires de Sá, disse que o jogador cumprirá todo seu contrato. Além das declarações, o Tricolor teria que pagar uma multa rescisória de US$ 10 milhões (R$ 39 milhões) para ficar com Thiago Neves.

"Oficialmente, Thiago Neves é nosso jogador até o fim de 2019. Naturalmente, todo time o deseja. É um jogador excepcional, assim como todo o time. É um jogador do Cruzeiro Esporte Clube. O resto é mais fora. Não tem jogo, né?! Tem que se especular. Faz parte. A imprensa tem que procurar, olhar, pesquisar. Vocês, além de esportistas, são investigadores", comentou o mandatário da Raposa em uma cerimônia que o tornou cidadão honorário de Belo Horizonte. A declaração foi dada ao site mineiro Super Esportes. Sá reforçou ainda que o interesse do Grêmio no atleta não passa de especulação.

Enquanto a direção segue firme em busca de reforços para o elenco do técnico Renato Porta-

luppi, o nome da principal peça desta temporada está perto de ser negociado. O atacante Everton pode estar de saída para futebol inglês. O Manchester City é o destino do Cebolinha. Mesmo que não seja o desejo da direção gremista, a proposta é irrecusável. No entanto, Everton seguiria para o Velho Continente apenas em junho de 2019.

O Tricolor possui 60% dos direitos federativos do atleta, que tem contrato até o final de 2022, renovado ainda neste ano. Para contar com o jogador, a equipe comandada por Pep Guardiola teria que depositar a multa rescisória de ¤ 80 milhões. Entretanto, a quantia deve ser um pouco menor. Uma equipe de olheiros teria acompanhado os últimos 15 jogos disputados pelo camisa 11.