Com a reeleição de Medeiros, direção está no mercado

O primeiro nome forte especulado para reforçar o grupo do técnico Odair Hellmann é um jogador bem conhecido da torcida colorada. Autor de um gol nas semifinais do Mundial de 2006, Luiz Adriano é o desejo do presidente reeleito Marcelo Medeiros. O interesse é confirmado pelo vice de futebol do Inter, Roberto Melo. O atacante está no Spartak Moscow e o alto salário assusta: cerca de R$ 1,5 milhão. Entretanto, um aumento no vínculo do atleta com o clube russo facilitaria o empréstimo por uma temporada.

Além de tentar a contratação de Luiz Adriano, a direção trata das renovações de outros dois atacantes: Leandro Damião e Wellington Silva. O camisa 9 fica livre a partir do dia 1 de janeiro, quando acaba seu contrato com o Santos. Já a situação de Wellington Silva é um pouco mais complicada. Seus direitos federativos pertencem ao Fluminense, que não teria condições de arcar com os rendimentos do jogador. Entre o Inter e Wellington está tudo certo, restando apenas a definição do clube carioca.