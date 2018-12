Uefa divulga indicados para votação do time de 2018 com cinco brasileiros

A Uefa anunciou nesta segunda-feira (10) os 50 indicados para a eleição do time do ano do futebol europeu. Entre os nomes que serão votados pelos torcedores através da internet, estão cinco brasileiros: o goleiro Alisson, o lateral Marcelo, o volante Casemiro e os atacantes Neymar e Roberto Firmino.

Alisson e Firmino são dois dos destaques do Liverpool na atual temporada, enquanto Marcelo e Casemiro foram peças importantes em mais um título do Real Madrid na Liga dos Campeões. Neymar sofreu com lesão e esteve longe de seus melhores dias, mas segue liderando o Paris Saint-Germain na França.

Além de Marcelo e Casemiro, o Real Madrid teve mais sete jogadores indicados e lidera entre os clubes. O time madrilenho também está representado pelo goleiro Keylor Navas, os zagueiros Sergio Ramos e Varane, os meias Luka Modric, Toni Kroos e Isco e o atacante Gareth Bale.

Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus, também foi lembrado. O time italiano, aliás, tem quatro indicados e aparece atrás do Barcelona, com sete, incluindo Lionel Messi, do Liverpool e do Atlético de Madrid, ambos com seis. Manchester City e PSG, ambos com três, Bayern de Munique, Chelsea, Roma, Olympique de Marselha e Tottenham, com dois, além de Manchester United, com um, foram os outros times lembrados.

Entre os países, o Brasil é o terceiro com mais representantes, ficando atrás apenas da campeã mundial França, com dez, e da Espanha, com seis. Os 50 atletas foram escolhidos por um grupo de jornalistas europeus e a votação está aberta ao público no site da Uefa.

Confira os jogadores indicados à seleção da Uefa: