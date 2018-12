Marcelo Medeiros é reeleito para o biênio 2019/2020 no Internacional

No sábado (8), os torcedores do Internacional reelegeram a Chapa 01 composta pelo atual presidente Marcelo Medeiros para o biênio 2019/2020. o todo, 16.259 sócios participaram da Assembleia Geral Eleitoral, que também definiu a renovação de 150 das 300 cadeiras elegíveis do Conselho Deliberativo.

Medeiros recebeu 14.441 votos (92,59%), enquanto Luciano Davi ficou com 1.156 votos (7,41%). Brancos tiveram 157 e nulos 505.

"Muito obrigado, torcida colorada, por mais essa demonstração de apoio, reconhecimento e confiança. Aumenta nossa responsabilidade. Nós estamos preparados para no ano de 2019 dar mais qualidade, intensidade e competitividade para nossa equipe. Para que a gente possa entrar nas quatro competições que temos em 2019 com muita força, capacidade de disputar títulos e encher o nosso estádio, aumentar nosso quadro social. A gente acredita que, com a união de torcida e time, nosso clube fica mais forte. A gente quer para 2019 o momento de colher tudo que foi plantado nesses últimos dois anos, quando enfrentamos, talvez, o momento mais difícil da nossa história. Recolocamos o Inter de volta como protagonista do futebol brasileiro, de volta à Libertadores da América. Está na hora de a gente começar a realizar os nossos sonhos", afirmou Marcelo Medeiros.

As eleições deste ano trouxeram uma novidade para os sócios colorados. De maneira inédita e prática, a torcida colorada teve a possibilidade de efetivar o seu voto pelo app do Inter, ampliando as opções de votação, via site e presencialmente. Ao todo, 64.372 sócios estiveram aptos a votar. Destes, 14.774 optaram pelo app e 1.442 pelo site. Deste total, 16.259 efetivaram seu voto.