Renato justifica ausência em aulas e desconversa sobre reforços para o Grêmio

Renato Portaluppi roubou a cena nesta quarta-feira (5) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), palco de um curso para treinadores ministrado pela CBF Academy, o braço educacional da confederação. O treinador gremista explicou a sua ausência das atividades nos dias anteriores, quando foi visto na praia, no Rio de Janeiro, com a justificativa de que havia realizado um acordo com a CBF.

"A aula é boa. Agora, amanhã vão me ver na praia de novo. Não tenho nada contra o curso, pelo contrário. Minhas férias são minhas férias. Eu trabalho o ano todo. Eu vivo dentro de aviões e de hotéis para chegar nas minhas férias e curtir minha família, meu chope, meu futevôlei, meus amigos. E tenho que ficar dez dias numa sala de aula? Não, vai dar certo", afirmou Renato à ESPN Brasil.

O treinador reiterou que não comparecerá a todos os dias do curso. "Foi o trato que eu fiz com as pessoas da CBF, vou ficar umas duas horas hoje e volto na próxima quinta-feira da semana que vem para mais duas horas, talvez eu venha um ou outro dia. Talvez. Para vocês não falarem que o Renato está faltando de novo", acrescentou.

Renato ainda evitou falar diretamente sobre reforços que estão na mira do Grêmio para a próxima temporada, desconversando sobre a possibilidade de o clube contratar o meia Diego, que está no Flamengo. E indicou otimismo com a possibilidade de a diretoria manter os principais nomes do elenco para 2019. "A tendência é manter quase todo mundo e ir atrás de reforços para nos fortalecer", comentou.

Além disso, Renato voltou a comentar sobre o "sonho adiado" de treinar o Flamengo. Embora tenha conversado com dois dos candidatos à presidência do clube carioca, Rodolfo Landim e Ricardo Lomba, ele optou por renovar o seu contrato com o Grêmio para a próxima temporada.

"Quase foi dessa vez, mas não foi ainda. Vou permanecer mais um ano no Grêmio, depende do clube também, que futuramente pensa em me ter, mas no momento eu preferi ficar por alguns motivos que eu prefiro não falar", concluiu o treinador.