Gremistas rendem últimas homenagens ao ídolo campeão do mundo em 1983

Gremistas rendem as últimas homenagens ao ídolo e um dos integrantes do time do Grêmio que conquistou o Mundial de Clubes em 1983. O ex-jogador e ex-vereador em Porto Alegre T arciso Flecha Negra morreu na madrugada desata quarta-feira (5) por complicações em sua saúde

A Câmara de Vereadores é palco das despedidas, com fluxo de torcedores e admiradores. O Grêmio postou em seu site notícia da morte com "o futebol está de luto".

Tarciso morreu aos 67 anos. Quando jogador, foi um dos donos da camisa 7. José Tarciso de Souza nasceu em São Geraldo, em Minas Gerais, em 15 de setembro de 1951, mesmo dia e mês da fundação do Grêmio, e começou sua carreira em 1970 no América (RJ). Ele chegou ao Olímpico em 1973.

O mineiro foi o jogador que mais vestiu a camisa tricolor: foram 721 jogos com 226 gols marcados. Além do Mundial, ele esteve nas conquistas da Libertadores de 1983, do Brasileiro de 1981 e dos estaduais de 1977, 1979, 1980, 1985 e 1986. Disputou oito jogos pela Seleção Brasileira, marcando um gol.

Segundo o Grêmio, depois de encerrar a carreira de jogador, Tarciso abriu sua própria escolinha de futebol onde exercia diversos trabalhos sociais. Em 2008, o ex-jogador foi eleito vereador pela primeira vez, sendo reeleito em 2012 e 2016.

O prefeito em exercício de Porto Alegre, Gustavo Paim, decretou luto oficial de três dias pela perda do ídolo do Grêmio.