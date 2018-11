Com aval do presidente da Fifa, final será em Madri no dia 9 de dezembro

O local do segundo jogo da final da Libertadores da América, entre River Plate e Boca Juniors, finalmente foi definido. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, no dia 9 de dezembro. O jogo de ida, na Bombonera, terminou empatado em 2 a 2.

A preferência da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), desde o adiamento da partida do dia 24 no Monumental de Núñez, em função de o ônibus do Boca ter sido apedrejado por torcedores do River, era por Doha, já que o governo do Catar havia oferecido uma série de vantagens financeiras. O contrato estava pronto para ser assinado, até que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sugeriu que a final acontecesse na Europa.

O mandatário da Conmebol, Alejandro Domínguez, consultou o governo do Catar, que aceitou manter os valores com a condição de que a partida acontecesse no Parque dos Príncipes, em Paris, estádio do PSG, clube que pertence a empresa ligada à família real do país. Domínguez pediu para que os catarianos aceitassem que a partida acontecesse em Madri, já que o estádio do Real é maior, assim como a colônia argentina na Espanha. E foi atendido. O país do Oriente Médio vai pagar a hospedagem e a viagem das duas equipes e uma premiação de US$ 7 milhões (R$ 28 milhões) a ser dividia pelos finalistas. O River também vai receber o dinheiro necessário para ressarcir os torcedores que compraram ingressos para a partida adiada. Será a primeira vez que a Libertadores será decidida fora da América do Sul.

Também ontem, o comitê disciplinar da Conmebol negou o pedido de perda de pontos para o River Plate, feito pelo Boca. A entidade, porém, puniu o River com uma multa US$ 400 mil, e dois jogos como mandante com os portões fechados em 2019 pelos incidentes que causaram o cancelamento do jogo.