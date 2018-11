Juventus e Manchester United vencem e avançam às oitavas da Liga dos Campeões

O favoritismo prevaleceu no Grupo H da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, Juventus e Manchester United venceram as suas partidas em casa e conseguiram a classificação antecipada às oitavas de final. Mas não foi nada fácil para ambos, que suaram para ganhar por 1 a 0 de Valencia e Young Boys, da Suíça, respectivamente, pela quinta e penúltima rodada.

Com as vitórias nesta terça-feira, a Juventus segue na liderança da chave, agora com 12 pontos, e o Manchester United vem logo na sequência, com 10. O Valencia ficou para trás com cinco, já garantido na fase eliminatória da Liga Europa com a terceira colocação, e o Young Boys, lanterna e eliminado com um.

Na sexta e última rodada, marcada para o dia 12 de dezembro, a disputa será pela primeira colocação, que dará a vantagem de jogar em casa o duelo da volta das oitavas de final. A Juventus viajará à Suíça para enfrentar o Young Boys e o Manchester United jogará na Espanha contra o Valencia. Caso terminem empatados em pontos, a vantagem será do clube inglês, que superou o italiano no confronto direto.

No Juventus Stadium, em Turim, o nome do jogo foi, mais uma vez, Cristiano Ronaldo. O atacante português comandou a equipe italiana com suas jogadas e foi determinante na jogada do gol da vitória. Aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu a bola no lado esquerdo da grande área do Valencia e deu um corte rápido para o fundo, deixando o zagueiro sem ação. O cruzamento forte e rasteiro encontrou o centroavante Mario Mandzukic livre na pequena área para só completar.

Para sorte da Juventus, o Valencia teve um gol anulado na sequência. Após falta pela esquerda, o zagueiro Mouctar Diakhaby subiu mais alto que a defesa italiana, mas usou o braço para desviar a bola. O árbitro corretamente marcou a infração e deu cartão amarelo ao jogador do time espanhol.

Sofrimento maior teve o Manchester United. Em pleno estádio Old Trafford, o time inglês só conseguiu vencer com um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Após desperdiçar inúmeras chances, coube ao atacante belga Fellaini marcar em um chute cruzado da entrada da área e garantir a classificação antecipada às oitavas de final.