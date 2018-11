Última rodada define rebaixados e vaga no G-4

Passados exatos 227 dias desde que a bola rolou pela primeira vez pelo Campeonato Brasileiro de 2018, restam apenas 90 minutos (mais acréscimos) para que a competição chegue ao fim. Mesmo com o título já nas mãos do Palmeiras e dois clubes rebaixados (Paraná e Vitória), a 38ª rodada, que será disputada neste final de semana - com dois jogos no sábado, às 19h, e oito no domingo, às 17h, ainda definirá as brigas por Libertadores, Sul-Americana e contra o rebaixamento.

Na disputa pela última vaga no G-4, o São Paulo, que apenas empatou com o Sport sem gols, vai a Santa Catarina enfrentar a Chapecoense. O Grêmio, 4º colocado com 63 pontos, tem uma vitória a mais (17 contra 16) e saldo de gols (20 a 13), o que faz com que os gaúchos precisem apenas repetir o resultado de seu adversário direto.

Já o Corinthians, sem chances de cair ou ir à Libertadores, terá pela frente justamente o Grêmio, em Porto Alegre, para tentar assegurar um lugar na Copa Sul-Americana, torneio que receberá os times que terminarem da 7ª colocação ao 13º lugar no Brasileiro. Em 12º, o time de Jair Ventura garante a classificação com uma vitória.

Na luta contra o rebaixamento ainda estão Fluminense, Vasco, Chapecoense, América-MG e Sport. Se nada mudar na tabela, estes últimos dois times cairiam. Os dois primeiros se salvam com um empate, pois América-MG (17º) e Fluminense (14º) fazem duelo direto. O time de Alberto Valentim, por sua vez, só cai se perder e contar com uma combinação de resultados que tenha vitórias de duas equipes entre mineiros, pernambucanos e catarinenses.

O América-MG, por sua vez, só depende de si, já que a vitória evita o descenso. Em caso de empate, precisa que o time de Chapecó perca para o São Paulo e o Sport tropece diante do Santos. Quem tem a missão mais complicada é o Sport, que precisa de pelo menos um empate do América-MG e uma derrota da Chape para se salvar.

Uma disputa entre Atlético-MG e Atlético-PR decidirá a vaga restante para a primeira fase da Libertadores de 2019. Os mineiros (em 6º lugar, com 56 pontos) enfrentam o Botafogo em casa e só dependem de si para assegurar a posição. Já os paranaenses, dois pontos atrás, precisam vencer o Flamengo no Rio e torcer para que o rival não triunfe. Estes dois confrontos serão os únicos a ocorrer no sábado.