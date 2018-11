Inter define permanência de Odair até o fim da semana

O Inter está convicto na renovação de contrato do técnico Odair Hellmann. Com a vaga na fase de grupos da Libertadores garantida, o Colorado quer alinhar os detalhes que restam para o novo contrato do treinador nesta semana e encerrar o Brasileirão diante do Paraná já pronto para anunciar a permanência dele em 2019.

"Quem tem que negociar já sentou e conversou. E vai conversar novamente para que as coisas se encaminhem da melhor forma", disse o treinador após a vitória contra o Fluminense.

No Beira-Rio, não há qualquer sombra de dúvida que Odair permanecerá. Ele já se manifestou dizendo que quer renovar seu vínculo. Além disso, tanto situação quanto oposição do clube pretendem que ele fique. O anúncio, porém, não será imediato. Ainda que acerte todas as linhas da renovação com o técnico, o presidente Marcelo Medeiros só oficializará a permanência caso vença a eleição marcada para dia 8 de dezembro. Antes, pode confirmar o acordo, mas não irá tornar público, pois, caso perca, será a oposição que precisará conversar com Odair.