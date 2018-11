Com tropeço do São Paulo, Grêmio só depende de si para ficar no G-4

Mesmo tendo uma vertiginosa queda de desempenho na reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio depende apenas de si mesmo para garantir a classificação direta na fase de grupos da Libertadores. Isso porque o São Paulo, que disputa ponto a ponto a última vaga no G-4, não passou de um empate em 0 a 0 com o Sport ontem à noite em pleno Morumbi - com direito a pênalti perdido.

Com o resultado, o Tricolor permanece em quarto lugar, com 63 pontos, assim como o time paulista, mas com maior número de vitórias (17 a 16) e melhor saldo de gols (20 a 13). Para manter essa posição, basta fazer um resultado melhor do que o dos rivais na última rodada. No domingo, às 17h, o Grêmio pega o Corinthians, na Arena. Já o São Paulo vai a Santa Catarina enfrentar uma Chapecoense sedenta pela vitória para se manter na Série A no próximo ano.

Chegar à última partida dependendo só de si é algo a comemorar, se for levado em conta o desempenho recente do Tricolor. Nas últimas 10 rodadas do Brasileirão, a equipe de Renato Portaluppi tem um aproveitamento de apenas 43,3% - três vitórias, quatro empates e três derrotas. Dos 30 pontos disputados, o Grêmio conquistou míseros 13.

Além do declínio do time, outra questão importante deve ser tratada na Arena no decorrer da semana. O técnico Renato Portaluppi desconversa quando é questionado a respeito de uma renovação de contrato, se dizendo focado na conquista na vaga direta para a Libertadores, mas a indefinição tem preocupado a torcida. O treinador é pretendido pelo Flamengo, que estaria disposto a oferecer um contrato financeiramente mais vantajoso.

Também ontem, pela penúltima rodada do Brasileirão, no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Paraná por 2 a 1. A partida foi marcada pelo adeus do goleiro botafoguense Jefferson, que, aos 35 anos, encerrou a carreira como jogador.