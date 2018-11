Grêmio só empata com Vitória e pode perder quarto lugar para o São Paulo

Com 63 pontos, o time gaúcho perde o posto caso o São Paulo vença o Sport, segunda-feira LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC

Folhapress

O Grêmio não teve uma boa jornada e só empatou em 0 a 0 com o Vitória neste domingo (25), no Barradão, em Salvador, pela penúltima rodada do Brasileiro. O resultado pode rebaixar o time baiano ao fim da rodada e ajuda o São Paulo, que depende de uma vitória para assumir o quarto lugar.

Com 63 pontos, o time gaúcho perde o posto caso o São Paulo vença o Sport, segunda-feira. Já o Vitória permaneceu em penúltimo com 37 pontos e pode ser rebaixado ao fim da rodada dependendo do resultado da Chapecoense.

Na última rodada do Brasileiro o Grêmio encara o Corinthians, em Porto Alegre. Já o Vitória encerra sua participação contra o Palmeiras em São Paulo.

O Grêmio foi absoluto na partida, mas ainda assim demorou para criar oportunidades mais claras. Acertou a trave em escanteio, frequentou o campo adversário, teve mais posse de bola, mas não conseguiu multiplicar oportunidades. Teve lances em que até poderia ter melhor sorte, mas acabou reclamando pênaltis em Ramiro e Everton. Por fim, teve um primeiro tempo aquém do que pode mostrar.

João Burse arriscou. Com 15 minutos de segundo tempo já tinha feito todas as trocas autorizadas. Com três novos jogadores em campo, o treinador passou a sofrer momentos de tensão a cada vez que um de seus atletas precisava de atendimento médico, já que poderia ficar com jogadores a menos.

Eram 37 minutos do primeiro tempo e Renato Gaúcho já mexeu no time do Grêmio. Vendo que sua equipe dominava o jogo mas não conseguia infiltrar corretamente, sacou o volante Michel e colocou Alisson. Desta forma, puxou Ramiro para o centro e passou a ter dois extremas rápidos e de capacidade individual.