Inter, Grêmio, São José e Juventude são os representantes gaúchos na 50ª edição da Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta quinta-feira os grupos da 50.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontecerá em 2019. Serão 128 clubes divididos em 32 chaves com sedes espalhadas pelo estado, na mais tradicional competição de base do Brasil. Nos próximos dias, a entidade divulgará a tabela e o regulamento oficial do torneio.

Nesta temporada, o campeão foi o Flamengo, que faturou seu quarto título da competição ao derrotar o São Paulo na decisão. Em 2019, o time carioca estará no Grupo 15 do torneio, com sede em Jaguariúna, ao lado do Trindade-GO, do River-PI e do próprio Jaguariúna.

Vice-campeão neste ano, o São Paulo tentará o quarto título da Copa São Paulo. A equipe caiu no Grupo 7, com sede em Araraquara, junto com os donos da casa da Ferroviária, o Serra-ES e o Holanda-AM.

O maior vencedor da competição é o Corinthians, com 10 títulos, que em 2019 jogará em Itu com o Ituano, o Sinop-MT e o Ricanato-TO, todos no Grupo 17. Em busca de seu primeiro título, o Palmeiras está na chave 13, em Capivari, com Capivariano, XV de Piracicaba e Galvez-AC, enquanto o tricampeão Santos está no Grupo 25, em Mogi das Cruzes, com União Mogi, São Caetano e Sergipe.

Carioca com mais títulos, o Fluminense tentará a sexta conquista A equipe está no Grupo 23, em Osasco, ao lado de Audax, Sete de Dourados-MS e Parnahyba-PI, enquanto o Vasco, que tentará o bi, jogará em Taubaté com os donos da casa, o Tubarão-SC e o Carajás-PA, na chave 27. Em busca do primeiro troféu, o Botafogo está no Grupo 9, em Franca, com a Francana, o Cuiabá e o Horizonte-CE.

Tetracampeão, mas sem levantar o troféu desde 1998, o Internacional está no Grupo 11, em Votuporanga, com Votuporanguense, Batatais-SP e Trem-AP, enquanto o Grêmio joga em busca de seu primeiro título na chave 21, em Barueri, com o Oeste-SP, o Lagarto-SE e o São Raimundo-RR.

Mineiro com mais títulos, o Atlético-MG vai em busca do quarto troféu e está no Grupo 29, em Diadema, com Água Santa-SP, Aquidanauense-MS e Jacobina-BA. Tentando o bi, o Cruzeiro jogará na chave 3, em Marília, contra os donos da casa, o Linense-SP e o Babaçu-MA.

Confira os grupos e as sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019:

Grupo 1 (Andradina) - Andradina-SP, Ceará, Ponte Preta e Ceilândia-DF.

Grupo 2 (Penápolis) - Penapolense-SP, Chapecoense, Rio Preto-SP e São José-RS.

Grupo 3 (Marília) - Marília-SP, Cruzeiro, Linense-SP e Babaçu-MA

Grupo 4 (Assis) - Vocem-SP, Sport, Vitória da Conquista-BA e Sports-AL.

Grupo 5 (Osvaldo Cruz) - Osvaldo Cruz-SP, Atlético-GO, Mirassol-SP e Legião-DF.

Grupo 6 (Tupã) - Tupã-SP, Atlético-PR, Comercial-SP e CSP-PB.

Grupo 7 (Araraquara) - Ferroviária-SP, São Paulo, Serra-ES e Holanda-AM.

Grupo 8 (Rio Claro) - Velo Clube-SP, Náutico, Rio Claro-SP e Marília-MA.

Grupo 9 (Franca) - Francana-SP, Botafogo, Cuiabá e Horizonte-CE.

Grupo 10 (São Carlos) - São Carlos-SP, América-MG, Criciúma e Atlântico-BA.

Grupo 11 (Votuporanga) - Votuporanguense-SP, Internacional, Batatais-SP e Trem-AP.

Grupo 12 (Taquaritinga) - Taquaritinga-SP, Bahia, Guarani e Boavista-RJ.

Grupo 13 (Capivari) - Capivariano-SP, Palmeiras, XV de Piracicaba-SP e Galvez-AC.

Grupo 14 (Santa Bárbara D'Oeste) - União Barbarense-SP, Vitória, Grêmio Novorizontino-SP e Desportiva Ferroviária-ES.

Grupo 15 (Jaguariúna) - Jaguariúna-SP, Flamengo, Trindade-GO e River-PI.

Grupo 16 (Itapira) - Itapirense-SP, Figueirense, Botafogo-SP e CRB-AL.

Grupo 17 (Itu) - Ituano-SP, Corinthians, Sinop-MT e Ricanato-TO.

Grupo 18 (Jundiaí) - Paulista-SP, Vila Nova, Red Bull Brasil-SP e Porto-PE.

Grupo 19 (Indaiatuba) - Primavera-SP, Fortaleza, Sertãozinho-SP, Queimadense-PB.

Grupo 20 (Porto Feliz) - Desportivo Brasil-SP, Remo, Uberlândia-MG e Visão Celeste-RN.

Grupo 21 (Barueri) - Oeste-SP, Grêmio, Lagarto-SE e São Raimundo-RR.

Grupo 22 (São Bernardo do Campo) - EC São Bernardo-SP, ABC, São Bernardo FC e CSA.

Grupo 23 (Osasco) - Audax-SP, Fluminense, Sete de Dourados-MS e Parnahyba-PI.

Grupo 24 (Capão Bonito) - Elosport-SP, Londrina, Taboão da Serra-SP e Confiança-SE.

Grupo 25 (Mogi das Cruzes) - União Mogi-SP, Santos, São Caetano e Sergipe.

Grupo 26 (Guarulhos) - Flamengo-SP, Coritiba, Guarulhos e Madureira.

Grupo 27 (Taubaté) - Taubaté-SP, Vasco, Tubarão-SC e Carajás-PA.

Grupo 28 (Guarantinguetá) - Manthiqueira-SP, Juventude, Bragantino e Ariquemes-RO.

Grupo 29 (Diadema) - Água Santa-SP, Atlético-MG, Aquidanauense-MS e Jacobina-BA.

Grupo 30 (São Paulo) - Juventus, Avaí, Inter de Limeira-SP e América-RN.

Grupo 31 (São Paulo) - Nacional-SP, Goiás, São Bento-SP e Santa Cruz.

Grupo 32 (São Paulo) - Portuguesa, Paraná, Santo André e Volta Redonda.