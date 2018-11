Flamengo bate o Grêmio por 2 a 0, no Maracanã, e segue na briga pela taça

O Flamengo jogava a vida contra o Grêmio na noite de ontem, no Maracanã. Precisava vencer para seguir na cola do líder Palmeiras. E foi isso que os cariocas fizeram. Bateram os gaúchos por 2 a 0 e, assim, evitaram a conquista antecipada dos paulistas.

Como era de se esperar, o Flamengo foi para cima do Grêmio no começo de partida. Com muito volume de jogo, os cariocas, empurram o tricolor para trás e rondaram com perigo a área de Paulo Victor. Tendo muita dificuldade para sair de seu campo defensivo, o time gaúcho se defendeu com competência e conseguiu segurar o ímpeto inicial flamenguista.

Com o passar do tempo, o time de Renato Portaluppi conseguiu equilibrar mais o confronto. Ainda assim, a iniciativa seguiu sendo flamenguista e o rubro-negro por muito pouco não abriu o placar aos 21 minutos, em cabeçada de Uribe que acertou a trave.

Mesmo com o domínio carioca - 64% de posse de bola na primeira etapa - o Grêmio não chegou a perder o controle do jogo, os donos da casa não conseguiram criar muitas chances para marcar.

Bastaram dois minutos do segundo tempo, porém, para o Rubro-Negro abrir o marcador. Everton Ribeiro colocou escanteio na área, Réver escorou de cabeça e Uribe colocou de voleio para as redes.

Após o gol, os gaúchos saíram para o jogo em busca do empate. Mais projetados à frente, os visitantes passaram a incomodar a defesa flamenguista. Aos 42, Geromel completou de cabeça escanteio e exigiu grande defesa do goleiro César.

Aos 44, veio a pá de cal carioca. Berrío levou pela esquerda e colocou na área tricolor. A bola desviou em Thaciano e sobrou, na segunda trave, para um livre Diego só completar para o gol e fazer o 2 a 0, garantindo a vitória rubro-negra e mantendo o campeonato em aberto.