Richarlison garante vitória do Brasil no último amistoso da temporada

O atacante Richarlison salvou a seleção brasileira no último amistoso da temporada. Além de garantir a vitória por 1 a 0 sobre Camarões, ontem, no estádio Milton Keanes, nos arredores de Londres, na Inglaterra, o jogador do Everton foi o substituto de Neymar, que saiu com uma lesão na virilha aos seis minutos de bola rolando.

Apesar dos problemas ofensivos, a seleção encerra 2018 com um balanço positivo do ponto de vista defensivo. O time sofreu apenas três gols no ano, a melhor média da história. Os bons números esbarram em uma coincidência infeliz: dois dos três gols que o time canarinho sofreu na temporada foram diante da Bélgica e significaram a eliminação nas quartas de final do Mundial da Rússia.

No amistoso de ontem, a equipe do técnico Tite teve muitas dificuldades para criar jogadas durante o primeiro tempo - um problema recorrente, desde a Copa do Mundo. Além da lentidão na troca de passes e da pouca movimentação dos atacantes, outro fator foi decisivo para a atuação ruim do time de Tite. Aos seis minutos, Neymar sentiu um problema muscular na virilha após uma finalização e foi substituído imediatamente. Richarlison entrou em seu lugar.

Em função da falta de criatividade do Brasil, a seleção de Camarões conseguiu fazer um jogo equilibrado. O time africano, dirigido pelo ex-craque Clarence Seedorf, mostrou organização tática e boa troca de passes. Dificilmente a equipe recorria a chutões. Por outro lado, pecava na finalização.

Do lado brasileiro, Richarlison se consolidou como o melhor jogador da seleção nos dois últimos amistosos (o outro foi contra o Uruguai, também vencido por 1 a 0). Ele entrou com velocidade, apostando nas jogadas individuais. No fim do primeiro tempo, acertou uma cabeçada perfeita e abriu o placar após cobrança de escanteio. Outro destaque individual foi o volante Allan, do Napoli.