Por G-4, Grêmio e Flamengo se enfrentam no Rio

A partida de hoje, às 21h45min, pode encaminhar a vaga direta do Grêmio na Libertadores de 2019. Para isso, o Tricolor terá pela frente o vice-líder Flamengo e o Maracanã lotado. O técnico Renato Portaluppi deve contar com dois retornos importantes para o meio-campo. Recuperados de lesão, os volantes Maicon e Ramiro voltam ao time titular.

E, para este importante confronto, Portaluppi fechou o último treino, ontem, antes da viagem para o Rio de Janeiro. O treinador não contou com o zagueiro Pedro Geromel e o meia Cícero. Os dois sequer foram ao gramado e apenas realizaram exercícios na academia. Em princípio, eles não preocupam, já que não apresentam qualquer problema físico, e a tendência é que estejam à disposição para encarar os cariocas.

Sem a presença da imprensa, o técnico armou a equipe que vai a campo na noite de hoje. Quando o acesso foi liberado, os jogadores já participavam de uma atividade recreativa, sem Marcelo Oliveira, Léo Moura, Michel e Cortez, que apenas corriam em volta do gramado, mas apenas para relaxar a musculatura.

As boas notícias do treinamento ficaram por conta dos retornos do lateral-direito Leonardo Gomes e do volante Maicon, que não encararam a Chapecoense no domingo. A tendência é que Leonardo entre na vaga de Léo Moura, enquanto Maicon deverá jogar no lugar de Cícero.

Portaluppi deve levar o Grêmio a campo com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael. O Tricolor ocupa a quarta colocação no Brasileirão, com 62 pontos, enquanto o rubro-negro tem 66 pontos e precisa vencer para seguir sonhando com o título, que pode ser garantido pelo Palmeiras hoje, com uma vitória sobre o América-MG - basta que Inter e Flamengo não vençam.