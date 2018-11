Com chances remotas de título, Inter recebe o Atlético-MG

Já que apenas um milagre dará ao Inter o tão desejado título nacional, a vaga no G-4 passou a ser a meta nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Caso Grêmio ou São Paulo não vençam nesta rodada e o Colorado supere o Atlético-MG hoje à noite, os comandados de Odair Hellmann se garantirão de forma direta na fase de grupos da Libertadores da América. Já o Galo vem a Porto Alegre para permanecer no G-6. A partida no Beira-Rio começa às 19h30min.

A única atividade promovida pelo técnico colorado foi realizada ontem com portões fechados no Beira-Rio. Hellmann não deve fazer muitas mudanças em relação ao time que perdeu para o Botafogo, no fim de semana. Expulso, Rodrigo Moledo deve ser substituído por Emerson Santos. Já Wellington Silva, outro que recebeu o cartão vermelho no Engenhão, também não ficará à disposição do treinador. Durante a coletiva ainda no Rio de Janeiro, o técnico não descartou mudar algumas peças que não vêm rendendo o esperado. Entretanto, é pouco provável que isso ocorra faltando poucos jogos para o final da temporada.

Quem retorna ao time é o lateral-direito Fabiano, que cumpriu suspensão diante do Fogão. Ele volta ao time, enquanto Zeca retorna ao banco de reservas. Fabiano falou sobre os últimos jogos e os objetivos do time no campeonato. "Nosso foco segue o mesmo desde o início, que é o jogo a jogo. Sabemos que serão jogos difíceis, mas enquanto tivermos chances vamos em busca do título. Estamos fazendo uma grande temporada mesmo com toda a desconfiança no começo da competição. Ainda restam três partidas e vamos manter o mesmo foco", disse.

O Colorado deve ir a campo com Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Patrick e Nico López; Leandro Damião. Com promoção de ingressos e acesso liberado aos sócios, a expectativa é de um bom público no Beira-Rio.