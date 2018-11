Grêmio deve ter retorno de titulares para pegar o Flamengo

Após vencer a Chapecoense com um time bem modificado em comparação com as tradicionais formações titulares, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi poderá ter o retorno de peças importantes para enfrentar o Flamengo, amanhã, às 21h45min, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Leonardo Gomes e o capitão Maicon devem reforçar a equipe no Rio de Janeiro. Maicon se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. Após ser preservado no fim de semana, Ramiro enfrenta o Rubro-Negro.

Por outro lado, o zagueiro Paulo Miranda só retorna em 2019. O suplente da zaga gremista apresentou o mesmo problema do capitão tricolor, só que de grau dois, e passará por tratamento por 15 dias. Com isso, Marcelo Oliveira seguirá sendo deslocado como zagueiro.

Quem segue de fora é o meia atacante Luan. O camisa 7 sofre com a fascite plantar no pé direito e se cogita que não atue mais neste ano. Renato começar a definir o time para encarar o vice-líder Flamengo na atividade de hoje pela manhã e a delegação embarca à tarde para o Rio de Janeiro.