Grêmio e Chapecoense se enfrentam no limite neste domingo na Arena

Folhapress

Grêmio e Chapecoense se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileiro, neste domingo (18), às 19h, em Porto Alegre, no limite. O time gaúcho é o quarto colocado, o último dos que se classificam direto para a fase de grupos da Libertadores, com 59 pontos, enquanto a Chapecoense é a primeira dentro da zona do rebaixamento, com 37.

Para tentar garantir a vaga direta, o Grêmio nem descansou. Chegou na sexta da capital paulista, onde empatou com o São Paulo na noite de quinta-feira (15), e treinou no mesmo dia. Sem o atacante Luan, que novamente não treinou e não deve ter condições de jogo, o técnico Renato Portaluppi aguarda as avaliações do zagueiro Paulo Miranda e do volante Maicon, que deixaram o gramado do Morumbi com dores musculares.

Para o atacante Everton, enfrentar um time que luta contra o rebaixamento pode ser até mais difícil do que um time que está na disputa por título ou vaga na Libertadores. "Se torna mais difícil, porque os caras vêm dando a vida. Esses três adversários que temos pela frente vão dar a vida contra a gente", afirmou.

Na Chapecoense, Bruno Pacheco saiu com dores do jogo contra o Botafogo e é dúvida. O treinador Claudinei Oliveira não poderá contar com o volante Amaral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas terá de volta Márcio Araújo, que cumpriu suspensão. Para o treinador, o desgaste físico vem sendo o principal adversário da equipe catarinense nessa reta final de campeonato.

"A CBF não poderia colocar um time para jogar no sábado, outro na segunda e os dois se enfrentarem na quinta-feira. Quando nós saímos do jogo contra o Santos, o Botafogo já tinha 48h de descanso", reclamou

Oliveira disse ainda que a Chapecoense pode surpreender em Porto Alegre, como fez com o Santos, e que com duas vitórias será possível escapar do rebaixamento.

O Grêmio deve entrar em campo com Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Michel (Paulo Miranda) e Bruno Cortez; Cícero (Maicon), Matheus Henrique, Ramiro, Jean Pyerre e Everton; Jael, sob comando do técnico Renato Portaluppi. Já o Chapecoense prevê Jandrei, Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Eli Carlos, Canteros e Doffo; Wellington Paulista e Leandro Pereira, elenco comandado por Claudinei Oliveira.

Tricolor libera atacante em 2019

O atacante Luis Henrique, ex-Botafogo e Atlético-PR, não vai ficar no Grêmio em 2019. Contratado para o time de transição com chance de aparecer no grupo principal, o centroavante teve desempenho abaixo do esperado e a opção de renovação prevista em contrato não será exercida. No próximo ano, a equipe B do clube gaúcho seguirá sendo comandada por Thiago Gomes.

Aos 20 anos, Luis Henrique chegou ao Grêmio em março e marcou cinco gols em 14 partidas. A ideia do Grêmio era ter um centroavante mais rodado no time que serve de apoio ao elenco profissional. Luis Henrique chegou em transação com cara de negócio de ocasião e ganhou crédito na preparação da equipe de transição que estava de olho no Brasileiro de Aspirantes.

Além do campeonato nacional para atletas até 23 anos, Luis Henrique também jogou partidas da Copa FGF, em 2018 chamada de Copa Wianey Carlet. As atuações oscilaram e o lugar no time titular foi perdido para outros jovens formados dentro do Grêmio. Revelado pelo Botafogo, o centroavante começou no CFZ e também passou pelo Flamengo. Depois de surgiu no alvinegro carioca, fechou com o Atlético-PR e de lá foi até o Feirense, de Portugal. Em fevereiro, voltou ao Brasil e disputou a Séria A2 do Paulista pelo Nacional.