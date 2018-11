Zverev derruba Federer e vai à decisão do ATP Finals

Zverev vence Federer e vai enfrentar o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic,número 1 do mundo BEN STANSALL / AFP/JC

Depois de quase ser eliminado de forma precoce na fase de grupos, o alemão Alexander Zverev avançou à decisão do ATP Finals neste sábado (17) ao surpreender o suíço Roger Federer, em Londres. O número cinco do mundo derrubou o 3º do ranking pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5), em 1h35min de duelo na quadra dura e coberta da Arena O2.

Em sua primeira grande final da carreira, no domingo, Zverev vai enfrentar o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, e o sul-africano Kevin Anderson. A segunda semifinal da competição será disputada ainda neste sábado.

Será a maior decisão da carreira de Zverev, que já faturou títulos de nível Masters 1000, mas nunca chegou perto de uma final de Grand Slam. Pela ordem de hierarquia entre os torneios do circuito masculino, o ATP Finals só está atrás das quatro grandes competições que compõem o Grand Slam.

Zverev havia chegado a esta semifinal desacreditado pelas atuações irregulares ao longo da semana e também por declarações que indicava mais preocupação com as férias do que com sua performance em quadra. Neste sábado, o tenista de 21 anos deixou tudo isso para trás e fez grande exibição.

O primeiro set foi de grande equilíbrio entre o maior expoente da nova geração e o veterano suíço, de 37 anos. A partida estava parelha até o 12º game, quando Federer cometeu todos os erros que podia em seu saque e sofreu a primeira quebra da partida. Ao mesmo tempo, perdeu o set inicial.

Zverev, que não tivera o serviço ameaçado na primeira parcial, acabou sofrendo uma quebra no segundo set. Mas também se impôs no saque do favorito. Assim, a parcial foi decidida no tie-break, quando o alemão foi mais eficiente em sua estratégia de balançar o suíço no fundo de quadra até cravar mais algumas das suas 23 bolas vencedoras no jogo - Federer registrou apenas 13. Cada tenista anotou 20 erros não forçados.

No domingo, o tenista da Alemanha, que conta com atualmente com o técnico Ivan Lendl, busca seu quarto troféu no ano. Sua maior conquista em 2018 até agora foi o Masters de Madri. Federer, por sua vez, encerra sua temporada com quatro títulos, tendo o Aberto da Austrália como maior feito de 2018, ainda no mês de janeiro. Em Londres, o suíço buscava o sétimo troféu do ATP Finals e o 100º da carreira.