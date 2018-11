Inter inicia contatos e não crê em dificuldade para renovar com Odair

Folhapress

O técnico Odair Hellmann quer permanecer no Inter, e o clube também deseja que ele fique. Com ideias convergentes, a renovação parece questão de tempo. E as conversas para isso se iniciaram nos últimos dias.

"O Rodrigo (Caetano, diretor executivo de futebol) conversou comigo, com o Gilmar (Veloz, empresário). Vamos sentar e conversar com calma. O campeonato está em aberto, e nada pode tirar nosso foco das partidas. Mas houve este contato e quando terminar o campeonato, as pessoas que têm que resolver isso vão sentar e resolver", comentou Odair após a vitória sobre o América-MG.

O treinador é eleito um dos principais responsáveis pela boa campanha do Colorado, vice-líder do Brasileiro em sua primeira temporada após voltar da Série B.

Identificado com o Inter, clube que defendeu como atleta e se formou técnico, Odair tem o apreço também da direção e dos torcedores.

"Já tivemos um agendamento de conversa. Estabelecemos uma data para começar a conversar. Será em breve. Ainda não tivemos a primeira rodada de conversas propriamente dita, só preliminarmente. Na semana que vem começaremos a tratar da renovação do Odair", disse o vice de futebol Roberto Melo.

No clube desde o fim do ano passado, Odair deixou de ser interino ou auxiliar para conseguir uma boa campanha já em seu primeiro trabalho como técnico principal. "Mas não ganhamos nada. Eu fico muito feliz, mas quero ganhar, conquistar títulos", lembra o treinador.

E a identificação com o clube não gera preocupação na hora de debater detalhes do acerto. Valorização pela boa campanha e novos objetivos estão em pauta e são tratados naturalmente por ambas as partes.

"Sinceramente acho que não (será difícil renovar). Porque tenho certeza que é o desejo de ambas as partes. Nossa e dele. Está bem ambientado, muito bem aqui, há muito tempo está no clube, conhece o Inter, os corredores, as entranhas do clube. Isso ajuda muito. O torcedor gosta dele, se identifica por ser da casa, ele tem o comando do grupo, os jogadores acreditam nele. A nossa equipe, mesmo não jogando bem em alguns jogos, sempre é organizada. Então achamos que tem tudo para sentarmos, conversarmos e resolvermos a continuidade dele no comando. Mas só vamos saber mesmo, quando conversarmos", completou Melo.

O Internacional encara o Botafogo, neste domingo (18), no Rio de Janeiro.