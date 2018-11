Empate em 1 a 1 mantém o Grêmio no G-4

Em um jogo fora de casa contra um adversário direto por uma vaga entre os quatro primeiros no Brasileirão, o Grêmio tinha como objetivo voltar para Porto Alegre ainda na frente do São Paulo na classificação. O empate em 1 a 1 foi suficiente para isso, entretanto, a atuação deficiente e o fato de ter saído na frente no placar, deixaram os gremistas insatisfeitos com o que viram na noite de ontem.

A primeira etapa de partida foi de raras oportunidades de marcar por ambas as equipes, com muita disputa, mas pouca criatividade.

Ainda assim, foi dos donos da casa a maior iniciativa em busca do gol. Propondo mais o jogo, os paulistas permanecerem por mais tempo no campo ofensivo. Mesmo tendo de improvisar Michel na zaga após mais uma lesão de Paulo Miranda, os gaúchos conseguiram conter o ímpeto do tricolor paulista sem sofrer grandes riscos.

Por outro lado, o time de Renato Portaluppi praticamente abdicou do ataque nos primeiros 45 minutos. Jogando como meia, Jean Pyerre não conseguiu armar as jogadas ofensivas e, assim, Jael pouco participou do duelo. A única chance foi aos 46 minutos, quando Everton, pela direita de ataque, puxou para a perna esquerda e finalizou de fora da área, mas o goleiro Jean espalmou para escanteio.

O Grêmio voltou melhor para a etapa final, mostrando mais ambição. Assim, não demorou para abrir o placar no Morumbi. Aos 11 minutos, Madson tabelou com Ramiro pela direita e cruzou na segunda trave para Everton subir e cabecear para as redes.

Com Jean Pyerre mais participativo, os gaúchos cresceram em campo. O que o time de Portaluppi não contava, porém, era com uma trapalhada defensiva. Aos 28, Everton levantou na área gremista, Paul Victor saiu mal e Michel cabeceou contra o próprio gol: 1 a 1.

O São Paulo até que tentou chegar a virada, mas não conseguiu criar nova chance de marcar. Assim, o resultado manteve os gaúchos na frente dos paulistas no critério de desempate por terem uma vitória a mais.