Gauchão 2019 - A Federação Gaúcha de Futebol divulgou nesta terça-feira a tabela do torneio. A fase de grupos da competição inicia no dia 20 de janeiro e termina no dia 17 de março. A dupla Grenal estreia fora de casa. O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, enquanto que o Inter encara o São Luiz. O primeiro clássico entre Tricolor e Colorado ocorrerá no dia 10 de março, na Arena.

Série B - Já rebaixado à terceira divisão nacional, o Juventude visita o campeão Fortaleza nesta quinta-feira, às 18h15min.

Seleção - Ainda incompleta, a equipe fez a sua primeira movimentação mais intensa com bola nesta terça-feira, no CT do Arsenal, em Londres. Com parte do grupo fazendo regenerativo, não foi possível desenhar o time que enfrentará o Uruguai em amistoso nesta sexta-feira, às 18h, no Emirates Stadium. Único ausente da atividade, o meia Renato Augusto, chamado para o lugar de Philippe Coutinho, lesionado, chegou apenas no final da tarde.

Croácia - A presidente Kolinda Grabar-Kitarovic recebeu nesta terça-feira os jogadores da seleção nacional para condecorá-los pela campanha do vice-campeonato mundial na Rússia, no meio do ano. Além dos atletas, liderados por Luka Modric, o melhor da Copa, a governante também homenageou o técnico Zlatko Dalic e o presidente da federação de futebol do país, Davor Suker.

Tênis - O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, nesta terça-feira, em Londres, e se tornaram os primeiros a garantir classificação às semifinais do torneio de duplas do ATP Finals, competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada e as oito melhores parcerias de 2018.