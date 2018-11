Em jogo de seis pontos, Grêmio encara o São Paulo

Tradicional "jogo de seis pontos", a partida entre São Paulo e Grêmio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro poderá dar uma pequena vantagem a uma das equipes na luta por uma vaga direta na Libertadores da América do próximo ano. Hoje, os dois estão empatados com 58 pontos, com os gaúchos na frente pelo número de vitórias (16 contra 15). A partida será disputada nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi.

E, para este confronto decisivo, o técnico Renato Portaluppi não deverá contar com o meia-atacante Luan. O camisa 7 não treinou nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, e preocupa. Afastado da equipe desde o mês passado, o jogador ficou de fora da atividade um dia depois de trabalhar ao lado dos companheiros e se tornou dúvida para a partida.

Esta não é a primeira vez que Luan ameaça voltar aos gramados, antes de virar dor de cabeça para o treinador. Na semana passada, ele chegou a trabalhar com o elenco, mas ficou de fora da atividade de sábado e desfalcou a equipe na vitória sobre o Vasco, no domingo, na Arena.

Luan está afastado desde o dia 14 de outubro, data da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, quando reclamou do incômodo gerado por uma fascite plantar. Dias depois, no entanto, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, na véspera da partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o River Plate.

De lá para cá, desfalcou o Tricolor nos dois jogos contra os argentinos, que decretaram a eliminação no torneio continental, e em três partidas do Brasileirão: Sport, Atlético-MG e Vasco. Caso Luan não atue, a esperança de gols volta a cair sobre Jael. O atacante e o zagueiro Geromel também realizaram atividade especial nesta terça-feira, mas estão confirmados. Já Leonardo Gomes fica de fora por um problema muscular.

Mesmo sem confirmar a equipe, Portaluppi deve mandar a campo Paulo Victor; Léo Moura, Paulo Miranda, Geromel e Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Luan (Jean Pierre ou Cícero) e Everton; Jael. O tricolor ainda treina na manhã desta quarta-feira, em Porto Alegre, e embarca logo em seguida ruma à capital paulista.