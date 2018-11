Seleção aguarda Renato Augusto e faz trabalho com Neymar como 'coringa'

Atacante do PSG (d) atuou como coringa na troca de passes do grupo Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação/JC

Folhapress

Ainda incompleta, a seleção brasileira fez a sua primeira movimentação mais intensa com bola em treino nesta terça-feira (13), no CT do Arsenal, em Londres. Com parte do grupo fazendo regenerativo, não foi possível desenhar o time que enfrentará o Uruguai em amistoso na próxima sexta (16), às 18h (de Brasília), no Emirates Stadium.

Único ausente da atividade, o meia Renato Augusto, chamado para o lugar de Philippe Coutinho, lesionado, está a caminho da China e chega no fim da tarde desta terça. O quarteto Fabinho, Alex Sandro, Richarlison e Paulinho passou a maior do tempo na academia e deu apenas voltas ao redor do campo.

Os demais foram divididos após aquecimento em dois times com oito atletas de cada lado, e Neymar atuando como coringa na troca de passes. Para completar o trabalho, o auxiliar Sylvinho teve de participar. O garoto Augusto Galvan, que surgiu no São Paulo e foi vendido ao Real Madrid, completou o tático mais uma vez.

Ao fim da movimentação, os jogadores que atuaram no último domingo (11), caso de Neymar, Willian, Roberto Firmino e Miranda, deixaram o gramado.

Ao todo, a seleção teve três cortes para os seus últimos testes no ano contra Uruguai e Camarões: além de Coutinho, Casemiro e Marcelo também foram desconvocados devido a lesões.

A equipe comandada por Tite volta a trabalhar nesta quarta (14), às 12h30 (de Brasília), novamente no CT do Arsenal. A princípio, somente os 20 minutos iniciais serão abertos para a imprensa.