Em estreia no ATP Finals, Melo e Kubot voltam a perder de Bryan e Sock

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com derrota no ATP Finals. Nesta segunda-feira, a dupla do brasileiro foi derrotada novamente pelos norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), em 1h26min.

Os americanos já haviam sido os algozes de Melo e Kubot na final do US Open, no fim de setembro. Nesta segunda, os cabeças de chave número três voltaram a oscilar, principalmente no primeiro set e no fim do tie-break, o que abriu caminho para o triunfo dos rivais.

No set inicial, Bryan e Sock faturaram uma quebra de saque para abrir vantagem e fechar a parcial. Embalados, não tiveram o serviço ameaçado pela dupla do brasileiro. No segundo set, Melo tomou um susto ao levar uma bolada quase à queima-roupa no braço direito, após forehand de Sock. Ele chegou a receber rápido atendimento médico, mas voltou ao jogo sem problemas.

A segunda parcial foi marcada pelo equilíbrio, sem quebras de saque. Os americanos tiveram mais oportunidades: 4 contra 2. E, no tie-break, Melo e Kubot cometerem erros em momentos decisivos e acabaram sendo derrotados.

Apesar do revés, a dupla ainda tem chances de avançar à semifinal no Grupo Knowles/Nestor. Na outra partida da chave, nesta segunda, o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic derrotaram os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut por 6/4 e 7/6 (7/3). Melo e Kubot vão voltar à quadra nesta quarta, contra uma destas duplas, ainda não definida. Em caso de nova derrota, eles devem ser eliminados do torneio.

Já Bruno Soares, outro brasileiro na competição, estreou com vitória na competição que reúne as oito melhores duplas do ano e encerra a temporada da ATP. Ele e o escocês Jamie Murray bateram no domingo o neozelandês Michael Venus e o sul-africano Raven Klaasen por 2 a 1. Eles voltam à quadra nesta terça-feira para enfrentar os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Se vencerem novamente, Soares e Murray devem confirmar a classificação às semifinais.