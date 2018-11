Série B - Dois jogos abrem hoje a 37ª rodada, penúltima da competição: Figueirense x Paysandu (19h15min) e Ponte Preta x Coritiba (21h30min).

Seleção brasileira - Após o corte de Casemiro, o técnico Tite anunciou a convocação de Rafinha Alcântara, do Barcelona, para os amistosos contra Uruguai e Camarões, na sexta-feira e no dia 20, em Londres. Ele já havia convocado Renato Augusto e Alex Sandro para o lugar dos lesionados Philippe Coutinho e Marcelo. O grupo convocado começou a se apresentar na noite de domingo e deve ficar completo para o treino de hoje. Ontem, os poucos nomes à disposição trabalharam no CT do Arsenal.

Tênis - O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com derrota no ATP Finals. Ontem, a dupla perdeu para os norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock pelo placar de 2 sets a 0 - 6/3 e 7/6 (7/5).