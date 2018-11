Inter enfrenta o Ceará fora de casa e tenta manter chance de título

O Internacional vai até a casa do Ceará neste domingo (11) para tentar manter viva a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A partida às 17h na Arena Castelão também é desafio para os anfitriões, que lutam contra o rebaixamento no campeonato.

Com 61 pontos somados, o time colorado ocupa o segundo lugar na tabela, com cinco pontos a menos que o líder Palmeiras. Para se manter na briga pela taça, o Inter não vai contar com o zagueiro Rodrigo Moledo, vetado por contusão. Klaus e Emerson Santos, o favorito para assumir a vaga, disputam a posição.

A delegação viajou na tarde de sexta-feira (9), depois do último treino em Porto Alegre, com três novidades em relação ao último jogo no Brasileirão: Rodrigo Dourado, Edenilson e Jonatan Alvez. Todos retornam de retornam de suspensão.

Já o Ceará poderá contra com o retorno do volante Richardson, que cumpriu suspensão. Líder em roubadas de bola no segundo turno, com 65 desarmes, o atleta espera não ser mais suspenso no ano.

Com informações da Folhapress