Com Dourado em campo, Inter inicia preparação para encarar o Ceará

Após um dia de folga, o Inter se reapresentou ontem e iniciou a preparação para o confronto diante do Ceará, domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de tirar a vantagem de cinco pontos do líder Palmeiras, o técnico Odair Hellmann comandou trabalho no CT do Parque Gigante, com a presença dos jogadores que não participaram da vitória sobre o Atlético-PR no último domingo.

A atividade com bola foi realizada em campo reduzido e teve como destaque a presença de Rodrigo Dourado. Como estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante aproveitou a última semana para se ausentar dos treinos e realizar tratamento de um problema crônico no pé direito que o acompanha nesta temporada.

Com o retorno aos trabalhos, Dourado deve ser confirmado nos próximos dias como titular diante do Ceará, assim como Edenilson, ausência diante do Furacão, expulso na partida diante do Vasco. Outro que estava suspenso e volta a ficar à disposição é o atacante uruguaio Jonatan Alvez.

Após sofrer com lesões ao longo do ano, o atacante Wellington Silva, que entrou no duelo contra os paranaenses e deu a assistência para o gol de Rodrigo Moledo, espera se firmar para conquistar mais espaço no Colorado. "A equipe vem bem e quem entra no segundo tempo tem uma função importante: quem vem do banco pode decidir uma partida. Fico feliz de ter entrado, dado o meu melhor e ter ajudado a equipe. Temos que dar o nosso melhor a cada jogo", declarou.

Diante do Ceará, porém, Wellington Silva seguirá no banco de reservas. Com o retorno dos titulares, o Inter deverá ir a campo com o que tem de melhor: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.

Ontem, o presidente Marcelo Medeiros esteve no Rio de Janeiro, munido de uma lista com assinaturas dos presidentes de 17 clubes da Série A, solicitando o árbitro de vídeo (VAR, da sigla em inglês) nas últimas rodadas do Brasileirão. No entanto, a direção da CBF negou o pedido, indicando que a ferramenta deva ser adotada no próxima temporada.