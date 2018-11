Bressan volta aos treinos no Grêmio

A principal atração na reapresentação do grupo do Grêmio, ontem, foi a presença do zagueiro Bressan. Preservado pelo técnico Renato Portaluppi após a queda para o River Plate na semana passada, o jogador voltou aos trabalhos ao lado dos colegas na primeira atividade realizada depois da vitória sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Bressan não era visto junto do elenco desde terça-feira passada, quando foi considerado o grande vilão da eliminação nas semifinais da Libertadores da América. Pouco depois de entrar em campo na vaga de Paulo Miranda, recebeu um cartão amarelo, cometeu o pênalti que resultou no gol da virada argentina e foi expulso.

Imediatamente após a partida, o treinador declarou que iria "dar um tempo" para Bressan. Por isso, o jogador vinha se ausentando dos treinos. Agora deve voltar a ficar à disposição de Portaluppi, o que não significa que será utilizado na reta final do Campeonato Brasileiro.

Se o momento de Bressan é de baixa, outros jovens jogadores vão ganhando espaço no elenco tricolor, como o volante Matheus Henrique. Depois de ter outra boa atuação na vitória sobre o Galo, o jogador de 20 anos comemorou as primeiras comparações com Arthur, ex-Grêmio e hoje brilhando no Barcelona.

"Fico feliz de ser comparado ao Arthur. Ele dispensa comentários, é só ver onde está hoje, no Barcelona e na seleção brasileira. Não só eu, mas com certeza muitos jovens têm ele como referência. Acho que temos características parecidas, muita gente fala isso e eu concordo também, mas o Arthur tem a trajetória dele, eu subi esse ano e vim para fazer a minha", declarou.

O trabalho comandado por Portaluppi não contou com o zagueiro Kannemann, o meia-atacante Luan e o centroavante Jael, que realizaram atividades na academia. O treinador deve usar os próximos dias para definir a escalação que vai a campo diante do Vasco, no domingo, em casa, novamente pelo Brasileirão. A tendência é de que o capitão Maicon volte à equipe.