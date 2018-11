Liga dos Campeões - Resultados da 4ª rodada disputada ontem. Pelo Grupo A: Monaco 0x4 Club Brugge e Atlético de Madrid 2x0 Borussia Dortmund; Grupo B: Inter de Milão 1x1 Barcelona e Tottenham 2x1 PSV Eindhoven; Grupo C: Estrela Vermelha 2x0 Liverpool e Napoli 1x1 PSG; Grupo D: Schalke 04 2x0 Galatasaray e Porto 4x1 Lokomotiv Moscou.

Liga dos Campeões 2 - Hoje, dando sequência à competição, pelo Grupo E: Benfica x Ajax e Bayern de Munique x AEK Atenas (18h); Grupo F: Manchester City x Shakhtar Donetsk e Lyon x Hoffenheim (18h); Grupo G: CSKA x Roma (15h55min) e Viktoria Plzen x Real Madrid (18h); Grupo H: Valencia x Young Boys (15h55min) e Juventus x Manchester United (18h).

Sul-Americana - Dois brasileiros brigam por uma vaga na final da competição. Hoje, às 21h45min, na Arena da baixada, o Atlético-PR recebe o Fluminense.

Vitória - O clube baiano anunciou ontem a demissão do técnico Paulo Cézar Carpegiani.

CBF - A eleição de Rogério Caboclo à presidência da entidade pode ser anulada. Uma ação proposta pelo Ministério Público questiona o fato de confederação não ter respeitado os princípios de publicidade e transparência, previstos no Estatuto do Torcedor, já que os clubes da Série A não foram convocados para a assembleia que reduziu sua representatividade nas eleições da entidade.

Sub-20 - A Conmebol sorteou os grupos do torneio Sul-Americano, que será realizado em 2019, entre 17 de janeiro e 10 de fevereiro, no Chile. O Brasil caiu no Grupo A, o mesmo dos donos da casa, Colômbia, Venezuela e Bolívia. O Grupo B tem Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador e Peru.