Solari quer Real fazendo jogo 'de acordo com sua história' na Liga dos Campeões

O técnico interino Santiago Solari afirmou nesta terça-feira que espera ver o Real Madrid fazendo um jogo "de acordo com sua história" na Liga dos Campeões. Maior vencedor da competição europeia, com 13 troféus, o clube terá o seu time em ação pelo torneio novamente nesta quarta, quando enfrentará o Viktoria Plzen, às 18 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo G.

Após a demissão do treinador Julen Lopetegui, o comandante argentino acumulou duas vitórias em dois jogos à frente da equipe madrilenha, sendo uma pela Copa do Rei e outra pelo Campeonato Espanhol. E agora ele quer manter a boa fase em âmbito continental.

"Sempre é muito bonito disputar esta competição, está ligada à história do nosso clube, são inseparáveis. Quando o hino (da Liga dos Campeões) é tocado, todos ficamos emocionados: jogadores, torcedores e treinadores", ressaltou Solari, para depois lembrar da sequência de triunfos que pode atingir.

"É o meu terceiro jogo neste papel (de técnico interino) e estou muito feliz por ter jogado a Liga dos Campeões porque desfrutei muito dela como futebolista. Espero que façamos uma grande partida, de acordo com a história da nossa caminhada nesta competição", completou.

Solari assumiu o Real logo depois de o time sofrer uma humilhante goleada por 5 a 1 para o arquirrival Barcelona, que sequer pôde contar com Messi em campo no clássico realizado no Camp Nou. O revés provocou a saída de Lopetegui. Nesta terça, na entrevista coletiva que deu na República Checa, o argentino evitou comparar o seu trabalho com o do treinador demitido.

"As comparações são infrutíferas", enfatizou Solari, para também lembrar que ainda há muito a evoluir. "Todas as equipes têm coisas para melhorar, mesmo aquelas que jogam muito bem", alertou, sem se iludir com os recentes resultados.

Na Liga dos Campeões, o Real Madrid ocupa a liderança do Grupo G, com seis pontos, mesma pontuação da Roma, vice-líder, que no outro duelo desta quarta-feira por esta chave encara o CSKA Moscou, na Rússia, às 15h55 (de Brasília).