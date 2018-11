McLaren confirma Sette Câmara como piloto de testes em 2019

O Brasil voltará a ter um piloto na Fórmula 1 a partir de 2019. O mineiro Sérgio Sette Câmara foi confirmado pela McLaren, ontem, como seu piloto de testes e de desenvolvimento para a próxima temporada. O atleta de 20 anos, filho do atual presidente do Atlético-MG, de mesmo nome, disputa hoje a Fórmula 2, principal categoria de acesso ao maior campeonato do automobilismo mundial.

"É o meu sonho me tornar um piloto de Fórmula 1. Gostaria de agradecer a McLaren por me dar esta incrível oportunidade. Meu objetivo é me integrar ao máximo com o time e trabalhar o mais perto possível da equipe, ouvir, aprender para me desenvolver como piloto e ajudar a equipe", disse o brasileiro, em comunicado divulgado pela escuderia britânica.

Nas últimas semanas, o piloto já vinha negociando com a McLaren. Para tanto, chegará com a experiência de já ter feito parte de projeto semelhante da Red Bull nos últimos anos. "Estamos felizes por dar as boas-vindas ao Sérgio no nosso programa de jovens pilotos. Acompanhamos sua evolução há algum tempo e acreditamos que ele é um talento promissor, com um verdadeiro potencial", declarou o também brasileiro Gil de Ferran, diretor esportivo da McLaren.

Atualmente, Sette Câmara disputa a F-2, em sua segunda temporada na categoria. Ele ocupa o sexto lugar no campeonato e soma sete pódios e uma pole position. O brasileiro ainda não venceu neste ano, mas comemorou um triunfo em 2017, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Antes, competiu na Fórmula 3 Europeia, na Toyota Racing Series e na Fórmula 3 brasileira. Na F-1, o brasileiro deve ganhar a chance de participar de treinos livres das etapas, assim como pode estar nos testes de pré e intertemporada.